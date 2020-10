Ligue des champions: le groupe du PSG face à Basaksehir

Sèchement battu par Manchester United pour son entrée en lice, le PSG se déplace mercredi soir à Istanbul Basaksehir pour son deuxième match de Ligue des champions. Thomas Tuchel a dévoilé la liste des joueurs convoqués.

C’est un groupe de 23 joueurs que Thomas Tuchel a convoqué pour le déplacement à Istanbul Basaksehir dans le cadre de la deuxième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Une rencontre importante pour les Parisiens en quête de leur première victoire dans la compétition. Absents face aux Red Devils la semaine dernière, Thilo Kehrer et d’Idrissa Gueye font leur retour dans l’effectif tout comme Layvin Kurzawa et Angel Di Maria qui reviennent d’une suspension en Ligue 1. Par contre, Marco Verratti, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Juan Bernat sont eux toujours indisponibles, tout comme Julian Draxler.

Le groupe du PSG face à Basaksehir

Gardiens : Navas, Rico, Randriamamy

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Diallo, Florenzi, Kurzawa, Dagba, Bakker, Pembélé

Milieux : Herrera, Danilo, Gueye, Rafinha, Ruiz-Atil, Fadiga

Attaquants : Neymar, Mbappé, Di Maria, Kean, Sarabia