Ligue des champions: la Juventus s’offre le Dynamo Kiev

La Juventus s’est imposée face au Dynamo Kiev (2-0) ce soir pour son premier match des phases de groupe de la Ligue des champions. Alvaro Morata a marqué les deux buts de la victoire.

Privé de Cristiano Ronaldo testé positif au coronavirus, la Juventus s’est offert une belle victoire ce soir pour son premier match en Ligue des champions. En déplacement en Hongrie face au Dynamo Kiev, les Bianconeri se sont imposés sur le score de 2 buts à zéro. Réalistes face à une équipe hongroise très accrocheur, les poulains d’Andréa Pirlo se sont appuyés sur leur longue expérience dans la compétition pour remporter la partie.

Muselés en première mi-temps, les champions d’Italie ont dû attendre le second acte de la rencontre pour dérouler leur jeu. Titulaire pour ce match sous ses nouvelles couleurs, Alvaro Morata s’est chargé de donner à ses coéquipiers leurs premiers points dans la compétition. Auteur du premier but turinois juste au retour des vestiaires (1-0, 46è), l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid a scellé la victoire des siens en marquant un second but en fin de partie (2-0, 84è).

Grand favori pour le titre, la Juventus démarre donc de la meilleur des manière sa campagne en C1 cette saison. Les Bianconeri prennent la tête du groupe G en attendant le duel au sommet face au Barça le 28 octobre prochain lors de la deuxième journée de ces phases de groupe.