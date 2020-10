Ligue des champions: compos probables de Barça-Ferencvaros

Le Barça affronte ce mardi soir (20h) au Camp Nou, Ferencvaros, pour son premier match de la Ligue des champions, édition 2020-2021. Un match important pour les deux équipes à la recherche de leurs premiers points dans la compétition. Quels onze entrants pour les deux équipes?

L’édition 2020-2021 de la Ligue des champions s’ouvre cette semaine avec les rencontres de la première journée. Ce mardi, plusieurs affiches choc sont au rendez-vous. Locataire du groupe G, le Barça fait son entrée dans la compétition par un duel face au Ferencvaros au Camp. Les Blaugranas qui n’ont plus soulevé le trophée depuis 2015 espèrent enfin mettre un terme à la disette. Et ceci passe par une victoire face à l’équipe hongroise qui fait son grand retour en C1, 25 ans après.

Pour l’occasion, Ronald Koeman sera privé de Ter Stegen, Jordi Alba et de Samuel Umtiti, blessés. Junior Firpo, lui, revient tout juste de blessure et devrait laisser le côté gauche de la défense à Sergiño Dest. Koeman pourrait aussi laisser Griezmann au repos, et le préserver pour le Clasico de samedi face au Real Madrid.

Voici les XI probables des deux équipes:

Barcelone : Neto; Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Pjanic, Busquets; Coutinho, Ansu Fati, Trincao (ou Griezmann), Messi

Ferencvaros : Dibusz; Lovrencsics, Blažič, Kovačević, Ćivić; Sigér, Kharatin, Somália; Zubkov, Isael, Nguen