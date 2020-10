Ligue 1: Steve Mounié encense Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à Afrique Sports, Steve Mounié s’est prononcé sur la carrière exponentielle du crack français Kylian Mbappé. L’attaquant béninois voit en son homologue parisien, l’héritier du duo Messi-Ronaldo.

Steve Mounié est depuis cet été un pensionnaire de Ligue 1. L’attaquant béninois a signé un bail de quatre ans avec le club français de Brest après un passage réussi du côté de l’Angleterre. Désormais sous ses nouvelles couleurs, le cinquième meilleur buteur de la sélection béninoise sera appelé à côtoyer les autres joueurs de l’élite française en l’occurrence Kylian Mbappé.

L’attaquant français affole depuis quelques années le foot français. Virevoltant ailier du PSG, le Champion du monde en titre a terminé la saison 2019-2020 en tête du classement des buteurs. Invité à dire ce qu’il pense de la star parisienne, Steve Mounié a encensé le joueur de 21 ans. « Kylian Mbappé ? Oula, tout le monde le connaît. C’est un crack du football, on a rien à dire sur ça, on connaît toutes ses qualités. Puis, il a tout l’avenir devant lui et je ne lui souhaite que du bonheur », a déclaré le buteur béninois.