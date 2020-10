Liga: le Barça lâche ses premiers points

Dimanche soir en clôture de la sixième journée de Liga, le Barça a été contraint au nul (1-1) par le FC Séville. Philippe Coutinho et Luuk de Jong sont les buteurs de la rencontre.

Le Barça a essuyé dimanche soir sa première défaite de la saison. Face à Séville dimanche soir au Camp Nou, les Blaugranas ont ont été contraints au partage des points. Mal entrés dans le jeu, les poulains de Ronald Koeman ont rapidement concédé l’ouverture de score. Un but signé du néerlandais Luuk de Jong. Mais deux minutes plus tard, le revenant Philippe Coutinho rétablit la parité au score. Le Brésilien qui revient cette saison d’un an de prêt au Bayern Munich, est l’un des rares joueurs du Barça en forme en ce début de saison.

Avec ce nul, le Barça rate l’occasion de rejoindre le Real Madrid en tête de classement. Les Blaugranas sont actuellement 5è avec 7 points (avec 3 match en moins). Mais ce n’est que le début du championnat et il reste encore au moins 30 journées.