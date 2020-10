Liga: Ansu Fati et le Barça enchaînent à Vigo

Grâce à un but de sa pépite néo-espagnol Ansu Fati, le Barça s’est imposé face au Celta Vigo (3- 0) ce jeudi soir en 4è journée de Liga. C’est la deuxième victoire de la saison pour les Blaugranas sous l’ère Ronald Koeman.

Et de deux pour le Barça! Large vainqueurs de Villarreal (4-0) pour leur premier match de la saison, les Blaugranas ont doublé la mise ce jeudi soir face au Celta Vigo. En effet, opposés aux Célticos en quatrième journée de Liga, les poulains de Ronald Koeman se sont imposés sur le score de 3-0. En forme en ce début de saison, Ansu Fati a ouvert le score pour les siens juste après le début des hostilités.

Le gamin de Bissau qui fêtera ses 18 ans dans un mois, a profité d’une belle passe de Philippe Coutinho à l’entrée de la surface pour effacer Aidoo d’un contrôle et tromper le gardien du Celta Vigo d’une frappe de son pied droit, pour inscrire son troisième but en deux matchs. 1-0 puis 2-0 quand Lionel Messi obligea Lucas Olazo a marqué contre son camp sur un festival de dribbles endiablés. Et comme pour finir la rencontre en beauté, Sergi Roberto s’est chargé de porter l’estocade en toute fin de rencontre en marquant le troisième but barcelonais sur une frappe de Messi mal repoussée par le portier adverse.

Le Barça remporte donc son deuxième match de la saison et poursuit sa courte vers le titre. Les Blaugranas ne sont plus qu’à un point du leader Getafe, avec un match en moins. La saison semble bien lancée.