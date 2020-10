Liban: Saad Hariri désigné Premier ministre pour former un nouveau gouvernement

Selon un communiqué de la présidence, Saad Hariri a été désigné Premier ministre pour former un nouveau gouvernement au Liban.

Poussé à la démission, il y a un an, Saad Hariri revient au-devant de la scène politique libanaise. L’ancien chef du gouvernement a été désigné Premier ministre par le président, Michel Aoun, ce jeudi 22 octobre 2020. Sa nomination fait suite à des consultations parlementaires contraignantes menées par le chef de l’Etat.

Désigné Premier ministre, Saad Hariri a pour mission de former un nouveau gouvernement. Il va devoir s’accorder avec les différentes forces politiques du pays pour former un cabinet à même de mener les réformes nécessaires pour sortir le pays de la crise financière et de s’attaquer à la corruption et l’incurie dramatiquement mises en lumière par l’explosion catastrophique du 4 août dernier sur le port de Beyrouth.