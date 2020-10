L’Espagne ou le Mali? Un véritable dilemme pour Adama Traoré

Après avoir été appelé par la sélection espagnole le mois dernier, Adama Traoré figure également sur la liste dévoilée par l’entraineur de la sélection malienne. Il est donc contraint à décider quel pays il va représenter.

L’ailier hispano-malien de Wolverampton, Adama Traoré, est confronté à un véritable dilemme. Convoqué par son pays d’origine le Mali et son pays natal l’Espagne, Adama Traoré va devoir choisir et vite. Dans un délai d’une semaine, il doit pouvoir annoncer quel pays il souhaite représenter sur le rectangle vert.

Dans cette histoire qui fera forcement des déçus, le Mali a peu de chance face à l’Espagne. En effet, né et formé au FC Barcelone, Adama Traoré avait été appelé en équipe sénior de l’Espagne en 2019, mais il avait été déclaré forfait pour blessure. Le joueur a ensuite fait son retour dans la tanière d’Enrique lors du regroupement du mois d’août, mais a été testé positif au coronavirus avant les matchs. Il est donc peu probable de le voir tourner le dos à la Roha.

Par contre, Adama Traoré n’est pas le premier choix à son poste en Espagne et l’éclosion du phénomène Ansu Fati lui rendrait encore plus la tâche compliquée. En face, le Mali, une sélection moins glamour ferait de lui, sa star et lui donnerait toutes les clés.