«Les Ivoiriens sont unanimes que Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat», Guillaume Soro

Guillaume Soro a déclaré que « l’opposition agira de façon méthodique et efficace » en Côte d’Ivoire, alors que l’élection présidentielle se rapproche.

L’ancien Premier ministre ivoirien ne rate aucune occasion de se prononcer sur la présidentielle en Côte d’Ivoire et de préciser que l’opposition du pays se battra pour un report du scrutin. Lors d’un entretien accordé à la télévision burkinabé BF1, Soro a indiqué que l’organisation de l’élection présidentielle est entachée d’illégalité et donc elle ne pouvait pas se tenir à bonne date, le 31 octobre prochain. Il a estimé que la CEI et le Conseil constitutionnel devraient être dissouts.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara est «givré par le pouvoir», Guillaume Soro

Le président de Génération peuple solidaire (GPS) a également évoqué les plans de l’opposition contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara. « Il n’y a pas de baisse de pression… d’abord il nous fallait nous unir, de Bédié à monsieur Mamadou Coulibaly, en passant par Laurent Gbagbo, nous sommes tous unanimes, pour dire qu’il faut une unité d’action », a-t-il indiqué. « Et c’est cette unité que nous sommes en train de préparer », ajoute Soro.

Il poursuit en soulignant que « cette unité d’action requiert qu’il y ait un comité de pilotage de la désobéissance civile, mot d’ordre lancé par le président Henri Konan Bédié. Vous verrez que, de façon méthodique et efficace, l’opposition agira. Un peuple déterminé trace l’histoire de son pays. Et vous voyez, les Ivoiriens sont unanimes pour dire que monsieur Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat en Côte d’Ivoire ».