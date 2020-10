Les cinq marins enlevés le 9 mai dans le Golfe de Guinée “ont été libérés sains et saufs”

Les cinq marins enlevés, il y a 05 mois par des pirates dans des navires au mouillage, dans des ports de Guinée Equatoriale, ont été libéré mardi 06 octobre 2020, selon une annonce du gouvernement équato-guinéen.

Ils sont désormais libres de leurs mouvements. Les cinq marins enlevés le 09 mai dernier dans le Golfe de Guinée, ont été libérés mardi 06 octobre 2020. «C’est avec une grande satisfaction que le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de la République de Guinée équatoriale informe la communauté nationale et internationale que les cinq otages enlevés le 9 mai ont été libérés sains et saufs», ont annoncé les autorités guinéennes dans un communiqué reçu mercredi par l’AFP.

Cinq membres d’équipage: un Equato-guinéen, trois Russes et un Ukrainien avaient été enlevés tandis que deux marins russes avaient été blessés. A noter que le communiqué du gouvernement équato-guinéen n’a donné aucun détail sur cette affaire.