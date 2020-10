«Les 3è mandats n’existent plus, la Côte d’Ivoire mérite mieux », Jean-Louis Billon

L’ancien ministre et cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, Jean-Louis Billon a réitéré l’appel de l’opposition ivoirienne à la désobéissance civile. Il a indiqué que la phase active du plan sera pour les prochains jours.

« Nous nous préparons à la désobéissance civile. Les contours de cette désobéissance civile seront donnés au giga meeting de l’Opposition ce samedi 10 octobre au stade Félix HOUPHOUËT–BOIGNY. À ce stade-là, le PDCI-RDA ne pense pas qu’à lui. Il pense aux IVOIRIENS et à la Côte d’Ivoire d’abord. Il est préférable que le candidat du PDCI remporte des élections crédibles », a déclaré Jean-Louis Billon.

Billon a également mis l’accent sur le fait que l’ambition du chef de l’Etat Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat était obsolète car « les 3è mandats n’existent plus, la Côte d’Ivoire mérite mieux ». Depuis l’annonce de Ouattara de sa candidature pour un nouveau mandat, le pays est sous tension et les membres de l’oppositions s’activent pour tenter de lui barrer la route. Ils ont appelé à la désobéissance civile et presque tous les partis d’opposition du pays sont unanimes sur la question.