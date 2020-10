“Le Togo est le 1er Pays de L’Uemoa en inclusion financière” Reckya Madougou

A Cotonou, à la faveur du lancement de son ouvrage; “Soigner les certitudes”, l’ancien ministre de la justice de Boni Yayi et conseillère spéciale à l’inclusion financière du président togolais, Reckya Madagou a répondu pendant plus d’une heure d’horloge, aux questions de l’animateur du ” club de l’économiste”, une tribune ouverte aux personnalités du monde économique.

A Lire aussi: Lancement de;ouvrage “Soignez les certitudes”: l’invite de Madougou aux Africains

Répondant à la qualité de l’écoute du chef de l’Etat togolais et l’impact de ses conseils sur l’économie de ce pays frère, la consultante internationale Reckya Madougou affirme que le Togo occupe aujourd’hui la première place dans l’espace Uemoa en inclusion financière.

“Aujourd’hui j’ai le plaisir et la fierté de vous dire que lorsque je suis arrivé au Togo, et que nous avons eu l’insigne honneur avec le gouvernement togolais de les appuyer pour la mise en place du Fonds national de la finance inclusive, qui est un modèle amélioré et évolué du FNM que nous avons ici, 4 ans après, le Togo est passé premier dans l’Uemoa en matière d’inclusion financière.” Affirme Reckya Madougou