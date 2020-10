Le plus haut sommet d’Afrique, le mont Kilimandjaro est en feu

Un incendie s’est déclaré sur le plus haut sommet d’Afrique, le Mont Kilimandjaro, et des efforts déployés pour en venir à bout des flammes ne semblent pas porter leurs fruits, rapporte The Citizen.

Le mont Kilimandjaro est en feu et la cause de l’enfer, qui se produirait à des centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer, n’a pas encore été établie. L’incendie s’est déclaré à près de 6000 mètres d’altitude et selon plusieurs témoins, les efforts déployés par les communautés locales pour éteindre les incendies de forêt sont en cours, mais cela est entravé par l’altitude de l’incendie.

Selon les informations, les flammes pouvaient facilement être vues d’aussi loin que la ville de Moshi, en Tanzanie, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la montagne. Selon le parc national du Kilimandjaro (Kinapa), l’incendie s’est déclaré en fin d’après-midi le dimanche 11 octobre. Cela a été confirmé plus tard par le responsable des communications des parcs nationaux de Tanzanie, Patrick Shelutete, qui a déclaré que l’agence publierait une déclaration détaillée plus tard.

Le mont Kilimandjaro a 3 cônes volcaniques: Kibo, Mawenzi et Shira. C’est le 4ème pic le plus grand topographiquement sur Terre. Il fait partie du parc national du Kilimandjaro et est une destination de randonnée et d’escalade populaire. En raison de la diminution de ses glaciers et de la disparition des champs de glace, il a fait l’objet de nombreuses études scientifiques.