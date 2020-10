Le pape François apporte son soutien à l’union civile homosexuelle

Le pape François soutient la loi sur l’union civile entre deux homosexuels, devenant ainsi le premier souverain de l’église catholique à soutenir cette loi, rapporte The Star.

Le Pape a appelé mercredi à l’adoption de lois sur l’union civile pour les couples de même sexe, s’écartant de la position du bureau doctrinal du Vatican et de celle de ses prédécesseurs sur la question, rapporte l’AFP. «Les homosexuels ont le droit de faire partie de la famille. Ce sont des enfants de Dieu et ont droit à une famille. Personne ne devrait être expulsé ou rendu misérable à cause de cela », a déclaré le Pape François.

«Ce que nous devons créer, c’est une loi sur l’union civile. De cette façon, ils sont légalement couverts… Je me suis levé pour cela », a soutenu le pontife . Cette déclaration va complètement aux antipodes de la position de l’église catholique qui n’était pas pour la légalisation des couples homosexuels. Ses remarques devraient susciter un débat parmi les catholiques.