Le gouvernement nigérian a déclaré mardi, que le pays est désormais le plus grand producteur de riz sur le continent.

Annonçant que son pays le Nigéria est devenu le plus grand producteur de riz d’Afrique, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Sabo Nanono, a déclaré que «des progrès significatifs ont été accomplis pour améliorer la productivité agricole depuis la création de l’actuelle administration. Pour renforcer la sécurité alimentaire, le Nigéria a réduit ses importations et a mis en place un programme de production de riz robuste pour encourager une plus grande production de riz dans son pays ».

Selon le membre du gouvernement fédéral donc, «les efforts dans ce sens commencent à porter leurs fruits car le Nigéria est désormais le plus grand producteur de riz en Afrique. Le pays est également le plus grand producteur de manioc au monde. » Le ministre a déclaré qu’une série de politiques et d’initiatives visant à renforcer les chaînes de valeur du riz et du manioc avaient été mises en place. Selon lui, le potentiel économique de l’élevage et de la pêche est également exploité.