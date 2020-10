Le Mali toujours en attente d’un gouvernement de transition

Plus d’une semaine après la nomination de l’ancien ministre des affaires étrangères, Moctar Ouane, au poste du Premier ministre de transition au Mali, le pays reste toujours sans un gouvernement de transition.

A quand la formation d’un gouvernement de transition au Mali? L’attente devient longue. Plus d’une semaine après la nomination du premier ministre Moctar Ouane, le gouvernement de transition devant travailler de concert avec le vice-président et le président de la transition pour l’organisation d’une élection pacifique et démocratique, peine à voir le jour. Tout comme les maliens, l’Afrique et la communauté internationale s’interrogent. Qu’est-ce qui se trame au sommet de l’Etat?

D’après nos sources, on apprend que les tractations sont toujours en cours pour le maintien d’une liste consensuelle. En effet, le nouveau premier ministre, Moctar Ouane, connu pour sa proximité avec la CEDEAO, aurait refusé une liste proposée par le CNSP, la nouvelle équipe qui dirige le Mali depuis le renversement du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita. Selon la source, la liste proposée par la junte ne serait pas du goût du bloc sous-régional.

“La mise en place d’un gouvernement de transition est une première étape vers un retour à la démocratie au Mali. Nous exhortons les autorités à honorer leurs engagements envers le peuple malien”, souhaitent les Etats-Unis.

L’Azawad (CMA) donne son accord de principe

Selon plusieurs sources bien introduites, la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), l’ex-rébellion à dominante touareg, signataire de l’accord de paix de 2015 destiné à mettre fin à la crise traversée par le pays depuis 2012 et la plateforme ont donné leurs accords de prince pour participer au gouvernement de transition, mais pour l’heure rien n’est fixée.