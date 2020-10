“Le Bénin est et reste un pays sûr”, le gouvernement réagit à la décision de l’OFPRA

En marge de la lecture du compte rendu du conseil des ministres en sa session de ce Mercredi 7 Octobre 2020, le ministre porte parole du gouvernement, Alain Orounla s’est prononcé sur la suspension du Bénin pour 12 mois de la liste des pays d’origine sûrs établie par l’office français de protection des réfugiés et apatrides.

En réponse aux préoccupations des professionnels des médias, le ministre de la communication et des postes se fait rassurant. Selon lui le Bénin est un pays “sûr”. A croire le ministre Alain Orounla, l’office français de protection des réfugiés et apatrides n’aime peut-être pas ce qui se fait dans le pays pour le renforcement des droits de l’Homme ou il ne dispose pas de tous les éléments d’appréciation.

Pour Alain Orounla, il ne fait aucun doute que les droits de l’homme est une quête permanente et le gouvernement laissera le temps au temps et prouvera au monde qu’il est un Etat de droit et de liberté.