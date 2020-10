Ldc-Real Madrid: la réaction de Zidane après le nul face à Borussia Mönchengladbach

Sur la chaîne Movistar, Zinedine Zidane s’est prononcé sur le nul (2-2) entre le Real Madrid et le Mönchengladbach mardi soir en 2è journée de phase de groupe de la Ligue des champions. le coach merengue s’est montré satisfait du résultat.

Mené au score durant plus d’une heure de jeu, le Real Madrid est parvenu à recoller au score face au Borussia Mönchengladbach (2-2) hier soir en seconde journée de phase de poule de la Ligue des champions. Karim Benzema et Casemiro ont évité aux Madrilènes leur deuxième défaite dans la compétition. Un résultat qui satisfait Zinedine Zidane qui s’est montré particulièrement fier de la réaction de son équipe après avoir encaissé deux buts coup sur coup.

«On ne pensait pas que ça allait être un drame. L’équipe a démontré avoir de la force de réaction. La première période a été très bonne, c’est dommage d’encaisser le premier but sur une erreur. Mais le résultat montre le caractère de l’équipe. On veut toujours gagner, donc nous ne sommes pas contents avec le nul. On a eu la possession mais on a pas su la transformer en occasions», a déclaré le technicien français au micro de Movistar.

«Je retiens la réaction de l’équipe. C’est un point important. On sait qu’en jouant comme ça on va avoir des résultats. Le contenu a été très bon et les joueurs se sont battus jusqu’à la fin. Ça va être une année difficile pour tout le monde, mais aujourd’hui il faut être fier, on a pris un point sur une pelouse très compliquée», a-t-il ajouté. Au classement du groupe B, le Real Madrid (1 point) est dernier loin derrière le leader Chakhtar mais plus proche de Mönchengladbach (2 points) et de l’Inter Milan (2 points) respectivement 2è et 3è.