L’ambassadeur de la Corée du Nord en Italie fait défection vers la Corée du Sud

Un haut diplomate nord-coréen qui a disparu en Italie fin 2018, vit depuis en Corée du Sud, sous la protection du gouvernement, selon un législateur à Séoul.

Jo Song Gil, l’ancien ambassadeur de la Corée du Nord en Italie, a été déclaré disparu, il y a deux ans et est resté depuis, sans donner de nouvelles. L’on apprend désormais qu’il aurait fait défection vers la Corée du Sud et serait sous la protection des autorités de Séoul. L’information est venue d’un député sud-coréen.

S’il est confirmé, Jo Song Gil serait le plus haut responsable nord-coréen à faire défection chez son rival depuis l’arrivée en 1997 de Hwang Jang-yop, un haut responsable du Parti des travailleurs au pouvoir qui a autrefois encadré le chef Kim Jong. L’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré plus tôt aux législateurs que M. Jo avait quitté sa résidence officielle à Rome avec sa femme en novembre 2018 et était sous protection dans un endroit non spécifié en dehors du pays européen.