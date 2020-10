La Russie et la Turquie ne sont pas des alliés stratégiques, Sergueï Lavrov

Selon une déclaration du ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la Russie et la Turquie ne sont pas des alliés stratégiques, mais plutôt des partenaires proches. Une déclaration qui intervient au milieu des tensions croissantes entre les deux États du Moyen-Orient.

La déclaration du chef de la diplomatie russe sur les réelles relations entre Moscou et Ankara, est intervenue lors d’une interview de Lavrov avec un média russe mercredi, rapportée par le média turc BirGün. Selon Lavrov, « un tel partenariat a un caractère stratégique dans de nombreux domaines.» «Nous ne sommes pas d’accord avec la position exprimée par la Turquie qui a également été exprimée à plusieurs reprises par le président (azéri) Aliyev … Ce n’est pas un secret que nous ne pouvons pas accepter une déclaration selon laquelle une solution militaire au conflit est autorisée», a indiqué Lavrov au sujet de la crise entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Ankara et Moscou sont actuellement impliqués sur plusieurs fronts, dont la Syrie, où la Russie soutient le régime d’Assad contre l’opposition syrienne soutenue par la Turquie. En Libye, pendant ce temps, la Turquie soutient le gouvernement d’accord national libyen reconnu par l’ONU à Tripoli, tandis que la Russie est derrière le maréchal Khalifa Haftar à l’est. Le sud du Caucase est le dernier de ces fronts, la Turquie soutenant l’Azerbaïdjan contre les forces arméniennes soutenues par la Russie qui occupent la région azérie du Haut-Karabakh, internationalement reconnue.

Malgré leurs côtés opposés dans tous ces conflits, ils ont travaillé ensemble régulièrement sur des accords politiques et des cessez-le-feu, et les forces russes et turques ne se sont pas encore affrontées directement, comptant plutôt sur leurs mandataires pour l’influence régionale.