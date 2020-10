La Procureure Fatou Bensouda en route pour l’extradition d’Omar el-Béchir du Soudan

La Procureure de la CPI, Fatou Bensounda, est attendue à Kartoum, la capitale du Soudan, ce samedi, pour discuter de l’extradition du président déchu, Omar el-Béchir.

Visiblement, Fatou Bensoudan ne lâche pas Omar el-Béchir. Dans le communiqué du conseil des ministres soudanais publié ce samedi 17 octobre 2020, on parle d’une visite officielle destinée à discuter de l’extradition de l’ancien président, Omar el-Béchir. En effet, une délégation de la Cour Pénale Internationale avec à sa tête la Procureure, est annoncée à Kartoum, la capitale du Soudan, pour y séjourner jusqu’au 21 octobre prochain.

De sources officielles, il sera question de « la coopération avec le Soudan concernant les prévenus contre lesquels la Cour a émis un mandat d’arrêt ». Autrement dit, les deux parties discuteront des modalités d’extradition de l’ancien président Omar el-Béchir et de plusieurs autres ex-responsables de son régime accusés de crime contre l’humanité et génocide au Darfour.

Déchu de son fauteuil présidentiel et mis aux arrêts par l’armée en 2019, suite à de nombreuses manifestations populaires, Omar el-Béchir et plusieurs de ses proches collaborateurs sont recherchés par la CPI, pour « crimes contre l’humanité » et « génocide » au Darfour (ouest), région déchirée par un conflit meurtrier qui a commencé en 2003. Ce conflit a fait surtout au cours des premières années, au moins 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l’ONU.