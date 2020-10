« La peur va changer de camp », Emmanuel Macron après l’assassinat de Samuel Paty

Lors du Conseil de défense dimanche soir, le Président Français Emmanuel Macron a tenu un discours de fermeté, après l’assassinat commis à Conflans-Saint-Honorine par le terroriste Abdoullakh Abouyezidovitch A.

Remonté contre certaines associations qu’il accuse d’instrumentaliser le concept controversé d’«islamophobie», Emmanuel Macron entend accélérer et amplifier la lutte contre le séparatisme islamiste. Dimanche soir, le chef de l’Etat Français a réuni un conseil de défense à l’Elysée, le premier depuis l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine vendredi soir. Pendant 2h30, le président de la République a passé en revue les propositions du gouvernement pour lutter à très court et long terme contre l’islamisme radical.

« Les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir tranquilles dans notre pays », a dit Emmanuel Macron. Des actions concrètes et rapides sont désormais attendues. Les premières pourraient avoir lieu dès ce lundi contre des structures, des associations et des individus, a fait savoir l’Elysée.

Des expulsions à venir

Avec cette promesse d’Emmanuel Macron faite dimanche soir devant ses ministres: “Les islamistes ne dormiront plus tranquille en France”. 80 messages de soutien à l’auteur de l’attentat ont déjà été repérés sur internet par les services de l’Etat. Ils feront tous l’objet de contrôles. “Il ne faut plus laisser aucun répit”, affirmait dimanche un conseiller du président. Des expulsions devraient également avoir lieu dans les prochains jours de personnes en situation irrégulière et poursuivies pour radicalisation.

Quant à la rentrée scolaire, si Emmanuel Macron insiste pour qu’elle se déroule dans un climat apaisé, le renforcement de la sécurité de certains établissements est déjà envisagé.