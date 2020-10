«La France fait effectivement partie du nazisme», le président turc ne mâche pas ses mots

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé le peuple turc à “ne jamais” acheter de produits français, a rapporté Reuters. Un appel au boycott après le soutien du président français à la publication de caricatures du prophète Mahomet.

“Nous considérons les insultes anti-islamiques et le terrorisme raciste de Macron comme une menace pour notre sécurité nationale et c’est ce sur quoi nous sommes guidés lorsque nous rédigeons nos plans”, a déclaré Erdogan dans un discours prononcé à Ankara, ajoutant que la Turquie prendra des mesures réactives. , si nécessaire, rapporte Sputnik. Le président turc a également interpellé la communauté internationale à “protéger les musulmans en France qui sont persécutés pour leur foi” et à arrêter la campagne de “haine” de Macron.

“La France fait effectivement partie du nazisme. La personne qui dirige la France et qui a besoin d’un traitement psychiatrique a commencé à encourager les attaques contre les musulmans”, a poursuivi Erdogan. L’appel au boycott des produits français en Turquie, est le dernier en date d’une série d’autres dans le monde arabe. Plusieurs entreprises arabes ont retiré les produits français des supermarchés en réponse aux déclarations de Macron sur l’islam. Les magasins et restaurants qataris, dont le géant national de la distribution Al Meera, ont annoncé un boycott des produits français pour protester contre ces propos, rapporte Sputnik.