La France et l’Italie annulent l’élection présidentielle ivoirienne sur leurs territoires

En raison de la pandémie de coronavirus, la France et l’Italie ont annulé l’élection présidentielle ivoirienne sur leurs territoires.

Les bureaux de vote resteront fermés en France en raison du confinement dû au Covid-19 qui sera effectif à partir de ce vendredi, de tel sorte que la diaspora ivoirienne en France, ne pourra pas se rendre aux bureaux de vote. La santé étant une priorité et une question de sécurité nationale, l’Italie emboîte aussi le pas à la France.

A lire Aussi: Covid 19 en France : nouveau confinement général dès vendredi

Dans un communiqué, l’Italie a annoncé l’annulation de l’élection présidentielle ivoirienne sur son territoire. “En raison des “mesures sanitaires urgentes”, et des “politiques sociales liées à l’urgence épidémiologique du Covid-19”, le gouvernement italien annule l’élection présidentielle ivoirienne sur sin territoire”, indique le communiqué de l’Italie.

La France et l’Italie connaissent une nouvelle flambée de la propagation de la maladie à coronavirus. Les dirigeants des deux pays ont donc pris de nouvelles mesures strictes pour faire face à la recrudescence des cas de covid-19. La présidentielle ivoirienne est fixée au samedi 31 octobre 2020 et seuls quatre candidats, notamment le président sortant, Alassane Ouattara, l’ancien président Henri Konan Bédié, l’ancien premier ministre Affi N’Guessan et Kouadio Konan Bertin, sont en lice pour cette élection qui rime avec la violence et la désobéissance civile.