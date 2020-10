La Corée du Nord alerte sur une “poussière jaune” inquiétante qui propage le coronavirus

Les autorités nord-coréennes conseillent à la population de rester à l’intérieur des bâtiments, craignant qu’une “poussière jaune”, venue de Chine ne propage le coronavirus dans le pays.

Mercredi 21 octobre, la télévision officielle nord-coréenne (KCTV) a diffusé des bulletins météorologiques spéciaux, signalant l’arrivée de nuages de poussière jaune le lendemain. Elle a également annoncé une interdiction des travaux de construction à l’extérieur dans tout le pays, signale la BBC. Tout cela parce que la Corée du Nord craint que ces poussières, en fait du sable transporté par le vent, ne soient porteuses du coronavirus.

Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée aurait déclaré aux missions diplomatiques et à d’autres organisations internationales qu’il “recommande vivement” de rester chez soi et de “fermer” toutes les fenêtres. “Comme on l’a déjà annoncé, ces mesures sont liées au fait que le Covid-19 peut être introduit sur le territoire de la RPDC par des particules de “poussière jaune“, a déclaré jeudi l’ambassade de Russie à Pyongyang.

Dans toute la Corée du nord, des témoignages faisaient état de rues “vides”, laissant suggérer que les habitants avaient suivi à la lettre les consignes de leur chef. Il faut dire que Kim Jong-Un a toujours affirmé que le royaume n’avait pas encore de cas de Covid-19, bien que la pandémie a contaminé des dizaines de millions de personnes dans le monde.

Un phénomène bien connu

En temps normal, ce phénomène récurrent et saisonnier connu sous le nom de “tempête de sable asiatique” constitue déjà un véritable fléau. Les nuages de poussière sont constitués de sable et de particules toxiques se mouvant au gré du vent, parfois sur plusieurs milliers de kilomètres, et ont souvent été à l’origine de sérieux problèmes de santé publique dans les deux Corées. Mais cette année, s’ajoute la crainte que la poussière jaune soit également porteuse du Covid-19. Rappelons que pour l’heure, Il n’existe aucun lien connu entre les nuages ​​de poussière saisonniers et la transmission du nouveau coronavirus.