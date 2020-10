La Chine avertit les Etats-Unis: «Le peuple chinois ne créera pas de problèmes, mais nous n’en avons pas peur»

Le président chinois, Xi Jinping, s’en est pris ouvertement aux Etats-Unis vendredi, en condamnant “l’unilatéralisme, le protectionnisme et l’extrême égoïsme” américains.

Lors d’un rassemblement pour marquer le 70e anniversaire de l’entrée de la Chine dans la guerre de Corée 1950-53, Xi Jinping a venté l’aide apportée par son pays à la Corée du nord pendant la guerre et l’impact que cela a eu sur le cours des événements par la suite. Il s’agissait du seul conflit militaire entre la Chine et les États-Unis que Xi présente comme une démonstration de la puissance militaire chinoise contre les Impérialistes américains. Bien que les combats se soient soldés par une impasse, la guerre a fait de la Chine un acteur majeur sur la scène mondiale et les commémorations de vendredi cadrent étroitement avec la volonté de Xi Jinping de promouvoir le patriotisme et la direction incontestée du Parti communiste au pouvoir.

“Il y a soixante-dix ans, les envahisseurs impérialistes ont tiré sur le seuil d’une nouvelle Chine”, a-t-il indiqué. «Le peuple chinois a compris que vous devez utiliser le langage que les envahisseurs peuvent comprendre, combattre la guerre par la guerre et arrêter une invasion par la force, gagner la paix et le respect par la victoire. Le peuple chinois ne créera pas de problèmes, mais nous n’en avons pas peur et quelles que soient les difficultés ou les défis auxquels nous sommes confrontés, nos jambes ne trembleront pas et notre dos ne se pliera pas », a martelé Xi Jinping.

Un avertissement aux Etats-Unis

Le dirigeant chinois a souligné que « n’importe quel pays et n’importe quelle armée, quelle que soit sa puissance, verrait leurs actions “battues” s’ils se dressaient contre la communauté internationale », un message clair aux Etats-Unis avec qui les relations sont tendues depuis l’arrivée de Trump. “Dans le monde d’aujourd’hui, la poursuite de l’unilatéralisme, du protectionnisme et de l’égoïsme extrême ne mène nulle part”, a déclaré Xi. “L’arrogance, toujours en faisant ce que l’on veut, les actes d’hégémonie ou d’intimidation ne mèneront nulle part”, a déclaré Xi, selon des commentaires publiés par l’agence de presse officielle Xinhua.

L’anniversaire intervient alors que les relations de la Chine avec les États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis des décennies alors que les parties se disputent le commerce, les droits de l’homme, les allégations d’espionnage et les politiques chinoises concernant Hong Kong, Taiwan et la mer de Chine méridionale. Pékin, quant à lui, reste l’allié diplomatique et le partenaire commercial le plus important de la Corée du Nord, et a repoussé les efforts des États-Unis pour exercer une pression économique sur Pyongyang pour l’inciter à mettre fin à ses programmes d’armes nucléaires et de missiles.