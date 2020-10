Kouadio Konan Bertin : “Je serai le président de la méritocratie ivoirienne”

Candidat indépendant à la présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire, Kouadio Konan Bertin dit KKB, a lancé officiellement sa campagne électorale ce vendredi 16 octobre 2020 à Divo.

Face à une foule acquise à sa cause dont notamment des chefs traditionnels dans la ville de Divo ce vendredi, Kouadio Konan Bertin a parlé de sa vision pour la Côte d’Ivoire et le bien fondé de sa candidature. Seul candidat indépendant dans la course au fauteuil présidentiel, le natif de Lakota, veut axer son règne sur le mérite et la reconnaissance de valeur.

A lire Aussi: Présidentielle en Côte d’Ivoire: regain des manifestations dans plusieurs villes

“Je serai le président de la méritocratie ivoirienne. Pour que la Côte d’Ivoire redresse la tête ensemble, le 31 octobre, par les urnes, nous allons tout changer”, a déclaré KKB qui ne compte pas opter pour la politique de la chaise vide, alors que la plateforme de l’opposition appelle au boycott actif de la présidentielle.

Exclu par son parti politique, le PDCI-rda ( Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire), Kouadio Konan Bertin, a récemment été victime d’un malaise et a dû modifier son programme électoral. Mais il s’est affiché très serein ce vendredi et déterminé à succéder Alassane Ouattara à la tête de l’Etat.