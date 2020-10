Koeman : «Contre la Juve, Pjanic aidera le Barca sur comment arrêter Ronaldo»

Le Barça se déplace à la Juventus le 28 octobre en phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle Ronald Koeman pense que Miralem Pjanic peut offrir aux catalans des conseils précieux pour arrêter Cristiano Ronaldo.

La grande confrontation entre le Barça et la Juventus le 28 octobre prochain sera sans doute le grand rendez-vous des phases de groupes de la Ligue des champions. Si ce sera la première de Ronald Koeman sur le banc catalan, c’est avant tout les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui sera suivi de prêt. Les deux superstars ne se sont plus jamais affrontées depuis le départ du Portugais à la Juve en été 2018. A moins de trois semaines de ce choc des titans, les hostilités ont déjà démarré sur les réseaux sociaux.

A lire aussi : “À la Juve, on ne peut pas toucher Cristiano Ronaldo à l’entraînement“

Après la sortie de la légende Paved Nedved qui a déclaré que les Bianconeri sont favoris pour ce duel au sommet, c’est au tour de l’entraîneur du Barça Ronald Koeman de prêcher pour son équipe. Le technicien néerlandais pense avoir trouvé la solution pour venir à bout de la formation italienne. Et selon lui, ce serait Miralem Pjanic, nouvelle recrue du club culé en provenance de Turin. Après avoir joué aux côtés de Ronaldo pendant deux saisons en Italie, le patron de Barcelone espère que le milieu de terrain bosniaque donnera des indications sur la façon dont ils peuvent arrêter CR7 et la Juventus durant la double confrontation.

A lire aussi : Revue de presse: Lionel Messi s’adresse aux Argentins (vidéo)

«C’est une compétition très importante. En théorie, nous sommes les meilleurs du groupe, mais nous devons le montrer. Nous commençons à domicile contre Ferencváros, qui est un match important pour lequel nous devons préparer et analyser l’opposition. La Juventus montre chaque année qu’elle a une équipe solide, avec de l’expérience et un grand joueur comme Cristiano Ronaldo. Nous avons Pjanic, qui peut nous donner un peu plus d’informations sur son ancien club », a-t-il déclaré sur le site du Barça