Kate Middleton et prince William: leur fille, la Princesse Charlotte, déçue de sa rentrée scolaire

Après plusieurs semaines de confinement, la princesse Charlotte et son frère, le prince George, ont repris le chemin de l’école. Mais la fille de Kate et William est déçue de sa rentrée scolaire.

Au Royaume-Uni, les apprenants ont repris le chemin des classes, fait leur retour dans les classes. Ainsi, les enfants aînés du prince William et de Kate Middleton, le prince George et la princesse Charlotte, seraient «ravis» d’être de retour à leur école, Thomas’s Battersea, mais il y a un inconvénient.

Alors que George et Charlotte auraient été «ravis» de retrouver leurs compagnons à Thomas’s Battersea, il y a une chose qu’ils trouveront probablement d’un peu décevante. Conformément aux directives du gouvernement, l’école privée de Londres a introduit un certain nombre de mesures de sécurité Covid pour garder les élèves et les enseignants, et pour réduire les chances de propagation du virus.

Cela signifie que certaines de leurs leçons normales ont été annulées – y compris la natation. L’expert royal Katie Nicholl, correspondant de Vanity Fair a dit: “Bien que le palais de Kensington n’ait publié aucune image du premier jour des enfants, George qui est passé en troisième année et Charlotte qui est en première année seraient ravis d’être de retour à l’école avec leurs amis, même si certaines activités comme la natation ont été suspendues. “

Or, George et Charlotte adorent nager, et pendant la moitié du trimestre l’année dernière, les familles les ont vus jouer dans la piscine d’un spa chic près de leur maison à Norfolk. Un spectateur affirme que Kate avait l’air glamour dans un maillot de bain marron et un maquillage complet. Elle nouait ses longs cheveux bruns avec une barrette à cheveux.