Juventus-Barça: l’Italie en union de prière pour Cristiano Ronaldo

La Juventus reçoit ce mercredi soir le Barça de Lionel Messi dans le cadre de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Une belle affiche que pourrait manquer la star portugaise Cristiano Ronaldo.

C’est le choc que tout le monde attend demain entre la Juventus et le FC Barcelone dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de Ligue des champions. Mais une seule question intéresse les amoureux du ballon rond : Cristiano Ronaldo sera-t-il sur le terrain afin de défier Lionel Messi ? Positif au coronavirus Covid-19 depuis plusieurs jours, le Portugais doit passer un nouveau test aujourd’hui afin de savoir s’il pourra être sur le terrain.

A lire aussi: Barça: “Messi prendra sa retraite au Camp Nou“

Pour Tuttosport, c’est toute la Juventus qui retient son souffle ce mardi. S’il est négatif, CR7 pourra jouer cette rencontre, d’autant que comme le rapporte la Gazzetta dello sport, la Vieille Dame semble dépendante de sa star depuis l’arrivée d’Andrea Pirlo. Elle marque plus de buts et engrange plus de points quand elle est là.