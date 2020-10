Juve-PSG: un échange Ronaldo-Mbappé en gestation

Débarqué en 2018 pour aider le club de Turin à gagner la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo semble désormais moins emballé par le projet bianconero. La star portugaise est clairement ouverte à un départ, et le PSG semble être la destination choisie.

Déjà la fin de la lune de miel entre la Juventus et Cristiano Ronaldo? Pas totalement convaincue par le projet turinois, la star portugaise serait désormais encline à un départ. Son agent Jorge Mendes serait même déjà à l’oeuvre pour trouver un nouveau point de chute à son protégé. Et comme c’est déjà le cas au dernier mercato d’été, c’est le PSG qui serait la destination idéale pour l’ancien madrilène.

Mais du côté parisien, on reste prudent sur ce dossier. Enrôler un tel joueur en cette période de crise de coronavirus, où les clubs européens peinent à renflouer leurs caisses, viendrait à se ruiner. Et pourtant l’arrivée de Cristiano Ronaldo dans la capitale française ravirait les Bleus et noirs. A en croire le Daily Mail, la venue du quintuple Ballon d’or pourrait d’ailleurs n’être que partie remise.

Car, selon les « informations » du tabloïd anglais, la Juventus Turin serait prête à sacrifier son joueur vedette pour attirer Kylian Mbappé, convaincue que le recrutement du champion du monde tricolore est nécessaire pour pouvoir remporter la Ligue des champions. Et le Daily Mail d’évoquer une offre ahurissante – et pas seulement en raison du contexte – de 400 millions d’euros plus Cristiano Ronaldo en échange du meilleur buteur de Ligue 1. La Vieille Dame souhaiterait ainsi marquer les esprits et damer le pion au Real Madrid, incapable de rivaliser à une telle hauteur