Journée FIFA: le Portugal et l’Espagne se quittent en bons amis

Le Portugal affrontait l’Espagne mercredi en amical au stade José Alvalade à Lisbonne. Une rencontre soldée par un nul (0-0).

Malgré une qualité technique intéressante, cette rencontre entre le Portugal et l’Espagne, comptant pour les journées FIFA du mois d’octobre, n’a pas été aussi riche en émotions que ce qu’elle augurait. Et pourtant, le match s’était rapidement emballé avec la Roja qui s’est aussitôt montrée dangereuse dès le coup d’envoi. Les hommes de Luis Enrique ont largement dominé la première période avec plusieurs occasions franches sans toutefois réussir à concrétiser.

Le Portugal, friable en défense et incapable de s’organiser en attaque, a dû attendre le début du second acte pour se montrer dangereux, par l’entremise de Cristiano Ronaldo. Le Turinois tentait une grosse frappe pied gauche qui heurtait la barre de Kepa avant de rebondir sur la ligne comme immense coup de semonce. Une grosse occasion de but qui sera suivie d’une autre, quand à 20 minutes du terme, Renato Sanchez envoyait un missile supersonique dans la surface espagnole qui heurtait la transversale et rebondissait encore sur la ligne de Kepa.

Pour sa première sélection avec l’Espagne, Adama Traoré a produit un jeu exemplaire sans pour autant accrocher le cadre. L’attaquant de Wolverhampton (qui a refusé de jouer pour son pays d’origine, le Mali) a multiplié les actions offensives surtout en fin de rencontre. Mais à la fin, le marquoir électronique a affiché 0-0.