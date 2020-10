Journée FIFA: la Côte d’Ivoire et la Belgique dos à dos

La Cote d’Ivoire défiait ce soir la Belgique au stade Roi Baudouin en amical. Et à l’arrivée, la rencontre s’est soldée par un nul (1-1) mais plaisant.

Première nation de football selon le classement FIFA du mois d’octobre, la Belgique a été neutralisée ce jeudi soir par la Côte d’Ivoire en rencontre amicale. Composés d’une équipe largement remaniée, les Diables Rouges ont largement dominé la première période avant de se faire surprendre en toute fin de rencontre.

En pleine reconstruction sous la direction du nouveau sélectionneur Patrice Beaumelle, les Eléphants ont longtemps souffert avant de se reprendre dans le dernier quart d’heure de jeu.

Cueillis à froid juste au retour des vestiaires par Michy Batshuayi (53è), les ivoiriens ont longtemps buté sur la défense belge avant de trouver la faille en fin de partie. Sur une accélération de Wilfried Zaha, l’attaquant de Crystal Palace a été fauché dans la surface de réparation. Penalty, siffle l’arbitre. Une sentence parfaitement exécutée par Franck Késsié qui n’a pas tremblé pour crucifier Simon Mgnolet. Score final : 1-1.

La Côte d’Ivoire réussit donc son pari pour la première de Beaumelle sur le banc ivoirien : tenir tête à la première nation de foot même si c’est face à une équipe B (pratiquement) du Belgique et en amical. Place désormais aux matchs face au Japon (en amical le 13 octobre) et Madagascar (en éliminatoire de la CAN le 14 novembre).