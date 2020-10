Josey en colère: au cœur d’une polémique de vol de projet, la chanteuse réagit

Accusée d’avoir volé un projet, la chanteuse ivoirienne Josey a réagi, ce jeudi 8 octobre 2020.

Josey est au coeur d’une affaire de vol de projet. «J’ai été contactée pour un événement prévu pour le 10 octobre. Mon manager est allé rencontrer les organisateurs, ils sont tombés d’accord sur certains principes, ils ont encaissé un acompte du cachet. Et je devais faire une vidéo pour confirmer ma présence, et la publier sur ma page. Chose que j’ai faite. Mais, cet après-midi, mon manager m’avertit que l’événement du 10 octobre est annulé… Et après, on m’envoie le lien d’une vidéo où il y a une dame qui dit que j’ai volé son projet», a expliqué la chanteuse sur sa page Facebook.





Dans son message, visiblement très en colère, Josey invite son détracteur à mettre fin aux insultes. “Qu’elle règle ce problème avec les organisateurs», a-t-elle conseillé à la dame qui l’accuse d’avoir volé son projet. «Même ce que je devais dire ce jour pour annoncer ma présence m’a été envoyé par les organisateurs via mon manager. Donc, qu’on se lève pour crier en vidéo que je me promène partout pour faire la promotion de cet événement… Je suis un peu perdue”, a-t-elle précisé avant de demander: “En quoi le fait qu’on vous ai volé un projet m’implique dans le vol ou fait de moi un receleur ?».

Publiée par Josey sur Jeudi 8 octobre 2020

Pour rappel, Josey est une chanteuse et auteure-compositrice ivoirienne. Elle fait du coupé-décalé, de l’afro-zouk, RnB contemporain, musique soul et afro-dance. Elle est l’ex du footballeur Serey Dié avec qui elle a eu un enfant.