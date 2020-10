Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia s’affiche topless contre le cancer du sein (photo)

View this post on Instagram

C’est le mois d’octobre 💞 Aujourd'hui en France, une femme sur huit court le risque de développer un cancer du sein. Alors tous les ans, je choisis de faire une mammographie et j’encourage mon entourage féminin à faire de même… avec une pensée toute particulière pour toutes mes amies qui ont connu la maladie… #CancerDuSein #TimeToEndBreastCancer #TousUnisParUneMemeCouleur #FightCancer #octobrerose🎀