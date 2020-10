Johnny Hallyday: renvoyée de ses obsèques, son ex-femme Babeth Étienne brise le silence

Contrairement à Sylvie Vartan et Nathalie Baye, Babeth Étienne, une ex-femme de Johnny Hallyday, a été refoulée lors des obsèques du taulier. La scène s’est produite à l’église de la Madeleine, où des milliers de fans s’étaient massés en décembre 2017.

Dans son livre Je me souviens de nous, l’ex-femme du Taulier, Babeth Étienne, a expliqué sa peine lorsqu’elle a été empêchée d’assister aux obsèques de Johnny Hallyday.

En effet, alors que les proches du rockeur se sont tous donnés rendez-vous pour lui faire un dernier adieu, “sur les bancs, il y avait Laeticia Hallyday, évidemment, les enfants de l’idole des jeunes, mais aussi ses anciennes compagnes, Sylvie Vartan et Nathalie Baye“, a raconté le magazine Gala, qui indique que l’une d’entre elles n’a pas pu dire au revoir à Johnny.

Le média précise que Babeth Etienne était persona non grata à la cérémonie alors que dans les années 1980, Johnny Hallyday n’avait eu d’yeux que pour elle. Pendant plusieurs mois, ils ont vécu un amour aussi tendre que déchirant. “J’ai appelé son entourage, j’ai voulu me rendre aux obsèques, mais on m’a fermé la porte au nez“, a expliqué celle que Johnny Hallyday avait tant aimée.

En effet, la mannequin a croisé Johnny Hallyday alors qu’elle n’avait que la vingtaine. D’après Gala, ils se sont passé la bague au doigt lors d’une cérémonie très intime qui s’est déroulée à Los Angeles. “Un mariage idéal, authentique. Il ne cessait de me dire: ‘Je t’aime je ne regrette rien’. Il m’écrivait chaque matin des petits mots. C’était le bonheur”, s’est-elle rappelé.