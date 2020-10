«Je pense que c’était une bénédiction de Dieu, que j’ai attrapé le Coronavirus», Donald Trump

Le président américain Donald Trump a partagé une perspective positive de son infection au coronavirus, affirmant qu’il s’agissait d’une «bénédiction de Dieu».

La Maison Blanche a publié une nouvelle de Donald Trump mercredi soir qui déclarait que sa maladie avait mis en lumière un cocktail d’anticorps expérimental qu’il attribuait à l’amélioration de son état. Apparemment sensible au fait que son traitement est loin de celui reçu par les Américains moyens, il a promis de faire approuver rapidement l’utilisation des médicaments, et gratuitement, même s’il n’a pas le pouvoir de le commander lui-même. “Je veux que tout le monde reçoive le même traitement que votre président, car je me sens bien”, a déclaré M. Trump depuis la Rose Garden. “Je me sens bien. Je me sens parfait », assure-t-il.

«Je pense que c’était une bénédiction de Dieu, que je l’ai attrapé. C’était une bénédiction déguisée. Je l’ai attrapé, j’ai entendu parler de ce médicament, j’ai dit laissez-moi le prendre. C’était ma suggestion », a indiqué Trump. Il a reçu un mélange antiviral expérimental préparé par Regeneron grâce à une exemption pour «usage compassionnel», une reconnaissance du niveau de soins supérieur qu’il reçoit en tant que président.

L’innocuité et l’efficacité du médicament n’ont pas encore été prouvées et il n’y a aucun moyen pour le président ou ses médecins de savoir que le médicament a eu un effet. La plupart des gens se remettent de Covid-19. Dans la vidéo, M. Trump a également continué à minimiser la menace du virus, promettant à ceux qui sont malades qu’ils vont “aller mieux rapidement comme moi”, même si plus de 200.000 personnes aux États-Unis et plus d’un million dans le monde sont mortes de la maladie.