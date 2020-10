“Je ne vois pas comment Talon pourrait être en porté en triomphe au terme de son mandat”, Komi Koutché

Quelques jours après le lancement du mouvement “Engageons-nous pour le Bénin”, l’ancien ministre Komi Koutché partage sur une chaîne panafricaine son doute de voir Talon, porté en triomphe au terme de son mandat.

Tel que le Bénin est actuellement géré, ne permet pas au président Patrice Talon d’être porté en triomphe en Avril 2021. C’est du moins la position de l’ancien ministre béninois de l’économie, des finances et des programmes de dénationalisation, Komi Koutché.

Dans un entretien qu’il a accordé ce mardi 6 Octobre 2020 à la chaîne panafricaine camerounaise “Afrique Média”, le président du mouvement “Engageons-nous pour le Bénin” a passé en revue la gouvernance du président Patrice Talon.

A la question de savoir si le chef de l’Etat pourrait être porté en triomphe au terme de son premier mandat, l’ex-directeur général du fonds national de la microfinance doute de la réalisation de ce rêve.

Selon lui, pour que le président Patrice Talon puisse être porté en triomphe au terme de son mandat, il va falloir qu’il dissocie davantage ses affaires de la gestion du pays.

Que Talon commence par penser un peu plus à ses compatriotes…

Si l’ancien ministre de Boni Yayi doute de la réalisation de ce rêve porté par le président Talon, il pense néanmoins que sa réalisation n’est pas impossible et tout dépendra du chef de l’Etat lui-même.

A en croire le jeune premier de Bantè, tant que le chef de l’Etat pensera toujours d’abord à lui-même et seulement après aux béninois, sa chance d’être porté en triomphe sera minime.

“Si le Président Patrice Talon se lève demain matin et décide de séparer ses affaires personnelles des intérêts du pays, il pourra vraiment penser à ses compatriotes“, a laissé entendre Komi Koutché/

Mais le président de la République pourra-t-il s’imposer ce sacrifice, placé ses affaires après l’intérêt général, l’ancien ministre de l’économie et des finances n’en est pas si sûr.

“Mais ce ne sera pas le cas puisqu’il contrôle toutes les richesses du pays à sa guise. Je ne vois donc pas comment il pourra être porté en triomphe à la fin de son mandat” Komi Koutché

En exil aux Etats Unis depuis quelques années, l’ancien collaborateur de Boni Yayi qui a maille à partir avec la justice de son pays, pour avoir des choses à se reprocher dans ses affaires antérieures, aspire à la plus haute fonction de l’Etat.

Condamné à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Komi Koutché, qui estime que le Bénin et lui, c’est comme l’arbre et l’écorce, croit fortement qu’il sera candidat à la prochaine élection présidentielle en dépit des verrous que constitue le parrainage et même en dépit de sa condamnation.