“Je m’aperçois que Yayi n’a pas dû bien comprendre les propos de Talon à son endroit”, Alain Orounla

C’est en substance l’interprétation faite par le ministre de la communication et des postes, Alain Orounla, de la réaction de l’ancien président Boni Yayi, suite aux déclarations de son successeur.

En effet, en marge de la présentation du compte-rendu du conseil des ministres en sa session du mercredi 30 Septembre 2020, le porte-parole, en réponse aux questions des professionnels des médias, a fait savoir que Monsieur Boni Yayi n’a certainement pas bien cerné les propos du chef de l’Etat.

A l’en croire, loin d’une menace ou des invectives comme a pu relever l’ex-président d’honneur du parti Force cauris pour un Bénin émergent dans sa riposte, il s’agissait tout simplement d’une invitation renouvelée du président de la République à ses prédécesseurs, à la modération, mais en toute humilité, à l’aider à construire le pays.

Il ne s’agit donc pas d’une invective ni une menace, précise le ministre de la communication et des postes, Alain Orounla.

“La preuve, poursuit-il, il est rare de pouvoir riposter à une menace quand on est réellement menacé.”

Au cours de la dernière interview qu’il a accordée au magazine panafricain Jeune Afrique, le chef de l’Etat, Patrice Talon, expliquant la relation tendue qu’il entretient avec ses prédécesseurs, a indexé le comportement de ces derniers qui serait à l’origine de la situation.

“Quand à l’instar de Boni Yayi, on se comporte en compétiteur, alors qu’on n’est plus dans la compétition, il y a un problème. Et quand, tel le patriarche Soglo, on en vient à insulter en public le Chef de l’Etat en exercice de son propre pays, il y a de quoi s’inquiéter.“

Pour finir ses propos, le président de la République invite les deux anciens présidents encore en vie à la retenue et à reconsidérer leur position.

“Je souhaite que l’un et l’autre retrouvent leur rang et leur niveau. Qu’ils se ressaisissent. Dans l’intérêt du pays qu’ils ont tous deux eu l’honneur de diriger”

Des propos qui n’ont pas laissé indifférent Boni Yayi, qui, dans une publication sur sa Page Facebook, invite son successeur à se reprendre et à traiter avec courtoisie ses aînés.

“Je souhaite que Thomas Boni YAYI et Nicéphore Dieu-Donné SOGLO retrouvent leur rang et qu’ils se ressaisissent. Est-ce une menace de plus, après tous les déboires contre ces derniers ? A nous de nous ressaisir ? C’est bien lui qui doit se ressaisir et accepter les contradictions constructives et la compétition, car nous sommes du côté du peuple. Le Bénin appartient à nous tous.”

Boni Yayi