“J’ai été accusé d’avoir kidnappé mon fils adoptif Blanc parce que je suis Noir”

Peter, un père Noir a été victime d’adoption trans-raciale. Il a été accusé d’avoir kidnappé son fils adoptif Blanc parce qu’il a une peau noire.

Alors que son fils Johnny se disputait avec un autre enfant dans l’aire de jeu d’un restaurant, Peter s’est empressé de faire sortir son fils adoptif. L’idée était d’épargner aux enfants une forte crise de colère. Selon BBC qui a rapporté l’information, prenant le garçon dans ses bras, Peter a rapidement réglé l’addition.

Mais pendant qu’il transportait Johnny vers leur voiture, l’enfant agité se tortillait pour échapper à son étreinte, et était encore agité lorsque Peter le déposa pour ouvrir la portière de la voiture. Une femme s’est approchée d’eux, en fronçant les sourcils : “Où est la mère de ce garçon ?” et à Peter de répondre: “Je suis son père”

La média indique que la femme a fait un pas en arrière et s’est tenue devant la voiture de Peter. Après avoir regardé sa plaque d’immatriculation, elle sorti son téléphone : “Bonjour, police s’il vous plaît”, Hé, il y a un homme noir. Je pense qu’il est en train de kidnapper un petit enfant blanc.”

Peter est le père légal du petit

Johnny s’est soudain immobilisé, et a levé les yeux vers Peter. Peter mit son bras autour de son fils adoptif et dit : “C’est bon, on s’en va.” Pour l’empêcher de s’en aller, la femme se place devant la voiture jusqu’à l’arrivée de la police.

Conscient de ce qui pourrait arriver, Peter a demandé à Johnny de s’assurer qu’il avait son téléphone portable à portée de main si la police l’arrêtait. “En tant que Noir, j’ai 10 secondes pour expliquer avant que cela ne dégénère. Si la police m’arrête, s’il te plaît, prends ton téléphone et enregistre tout de suite “, dit-il à son fils, en croire le média.

La même source indique qu’après vérification, la police s’est rendue compte que Peter est le père légal du petit. A travers leur logiciel de vérification, ils ont pu prouver que les parents biologiques lui en ont donné entièrement la responsabilité.