iPhone 12: les principales caractéristiques du nouveau fleuron d’Apple (Vidéo)

Mardi 13 octobre, Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone face à un parterre de journalistes. Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux smartphones d’Apple.

Avec près d’un mois de retard, Apple a fini par présenter ses nouveaux smartphones vedettes, les premiers à être compatibles avec le réseau 5G, ce mardi 13 octobre lors d’une nouvelle keynote 100% virtuelle. Il s’agit de la nouvelle gamme de son smartphone phare, l’iPhone 12. Il est décliné en 4 versions : iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, tous les deux de 6,1 pouces, seront disponibles en précommande à partir du 16 octobre, pour des livraisons à partir du 23 octobre. Les deux stars de la soirée, l’iPhone 12 Mini (5,4 pouces) et l’iPhone 12 Pro Max (6,4 pouces), qui raviront les amateurs de belles images, ne seront eux disponibles en précommande qu’à partir du 6 novembre, pour livraison une semaine plus tard. L’iPhone 12 Mini sera proposé à partir de 809 euros, l’Iphone 12 à partir de 909 euros. Ces quatre smartphones sont tous dotés d’un écran OLED et de la nouvelle puce A14 Bionic.

iPhone 12 Mini