-« Il n’y aura jamais de guerre en Guinée », Alpha Condé

Le président Guinéen Alpha Condé a appelé dimanche, ses partisans au calme et à la culture de la non-violence. Cet appel intervient en prélude à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

« On ne prend pas le pouvoir dans le sang, on ne prend pas le pouvoir en cassant des véhicules. On ne prend pas le pouvoir en provoquant les autres », a déclaré Condé en référence aux manifestations de l’opposition contre sa candidature. Il a également appelé ses partisans au calme en les rassurant qu’il « n’y aura jamais de guerre en Guinée ».

A lire aussi: Présidentielle en Guinée: que retenir de la première journée de la mission CEDEAO-ONU-UA à Conakry?

Alpha Condé s’en est pris à l’opposition en indiquant qu’après le scrutin, le candidat de l’opposition pourrait s’auto proclamer vainqueur et irait trouver refuge dans une représentation étrangère. Selon le président, l’opposition serait capable de faire cela « en pensant qu’il y aura la guerre ». Candidat pour un controversé troisième mandat après avoir révisé la constitution du pays, Condé ne semble pas lâcher d’un pouce son intention.