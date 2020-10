Homosexualité: les évêques du Bénin contredisent-ils le pape François ?

Dans le communiqué final de la session ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB), tenue du 18 au 21 octobre 2021, les évêques béninois ont exprimé leur préoccupation face à la promotion de l’homosexualité dans certains Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

La Conférence Épiscopale du Bénin est très préoccupée par la promotion insidieuse et l’introduction progressive de l’homosexualité et de l’orientation sexuelle comme droits humains dans les législations des pays de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), à la faveur du renouvellement des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de l’obtention de l’aide internationale.

Communiqué final