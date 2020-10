Guinée – Présidentielle: Cellou Dalein Diallo se proclame vainqueur, début des problèmes?

Le candidat et chef de file de l’opposition en Guinée, Cellou Dalein Diallo, s’est proclamé vainqueur de l’élection présidentielle, dès le premier tour.

L’élection présidentielle en Guinée s’est relativement déroulée dans la tranquillité et les dépouillements sont en cours pour la proclamation des résultats. Les craintes d’une dispute électorale grandissent dans le pays, un jour après le scrutin, alors que l’opposition a annoncé qu’elle publierait ses propres résultats, ignorant le décompte officiel. Et cela n’a pas tardé, car le principal candidat de l’opposition s’est proclamé vainqueur.

A lire aussi: Présidentielle en Guinée Conakry: l’opposition dénonce le bourrage des urnes

« Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour », a déclaré Cellou Dalein Diallo lundi devant la presse. Plus tôt lundi, le gouvernement guinéen a déclaré dans un communiqué que “cette stratégie de célébration forcée, prématurée et injustifiée était méticuleusement planifiée”. Cette décision est “clairement destinée à créer le chaos et à remettre en question les résultats réels qui sortiront des urnes”, a déclaré le gouvernement.

Une grande partie de la tension en Guinée est liée à la candidature controversée du président Condé pour un troisième mandat. La déclaration de Diallo n’a pas encore fait d’effet apparent dans le pays et auprès des autorités, mais il ne fait désormais aucun doute que les prochains jours risquent d’être sombres pour le peuple guinéen.