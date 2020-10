Guinée: la CEDEAO réussit son premier coup diplomatique

La mission de diplomatie préventive de la CEDEAO en Guinée Conakry vient de produire ses premiers fruits. Le blocage imposé au domicile de l’opposant Cellou Dalein Diallo a enfin été levé.

A Conakry depuis dimanche, les émissaires de la CEDEAO ont demandé la fin du blocage du domicile de l’opposant, Cellou Dalein Diallo. Ce mercredi, on apprend que le dispositif sécuritaire qui a encerclé le domicile de Cellou Dalein Diallo a été levé.

A lire Aussi: Guinée: Alpha Condé s’exprime sur son hospitalisation supposée en Turquie

“Nous avons constaté à midi pile (12H00 GMT et locales) qu’on pouvait maintenant sortir et rentrer dans ma concession. Ils ont plié bagages sans crier gare, comme ils sont d’ailleurs venus il y a quelques jours”, a déclaré à l’AFP M. Diallo, qui conteste la réélection annoncée du président sortant Alpha Condé et s’est lui-même proclamé victorieux.

A 82 ans, Alpha Condé a obtenu, selon les résultats de la CENI, la majorité absolue (59,49% des voix) au scrutin du 18 octobre devant son principal rival, Cellou Dalein Diallo, 68 ans, qui a obtenu 33,5% des suffrages. Autoproclamé président au lendemain de la présidentielle, Cellou Dalein Diallo ne reconnait pas les résultats publiés par la CENI le samedi 24 octobre 2020 et dénonce un “hold-up” électoral avec de fraudes massives.