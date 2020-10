Guinée: Alpha Condé traduit devant la Cour Pénale internationale

Une plainte contre l’Etat Guinéen a été déposée lundi auprès de la Cour pénale internationale (CPI) par l’organisation « Tournons la page ».

La plainte déposée contre l’Etat guinéen dirigé par Alpha Condé, pointe du doigt, les violences suivies de morts dans le pays lors de manifestations qui se sont déroulées entre avril 2019 et mars 2020. Selon l’organisation « Tournons la page », il s’agirait de crimes contre l’humanité et en particulier « d’actes sous-jacents de meurtre et d’emprisonnement », rapporte RFI.

« Ce sont, majoritairement, des faits qui ont eu lieu en marge de certaines manifestations qui avaient lieu en contestation du pouvoir en place, notamment vis-à-vis de l’élection à venir ». Me Elise Le Gall, avocate au Barreau de Paris

« Et donc, au cours de ces manifestations, il y a eu des incidents qui, notamment, concernaient des arrestations préventives à l’encontre des organisateurs et leaders de la contestation politique. Il y a eu un usage systématique de la violence par les forces de défense et de sécurité, selon les personnes qui étaient sur place et celles qui en ont été victimes », a déclaré l’avocat de l’organisation Me Elise Le Gall, avocate au Barreau de Paris.

Elle ajoute qu’«il y a également des arrestations et disparitions forcées de manifestants et de jeunes, à proximité des quartiers qui étaient réputés proches de l’opposition. Voilà un certain nombre d’incidents qui peuvent recouvrir la qualification de crimes contre l’humanité ». Cette plainte intervient alors que le président Condé a finalement décidé d’être candidat pour un troisième mandat.