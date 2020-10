Guinée: Alpha Condé s’exprime sur son hospitalisation supposée en Turquie

Le président guinéen Alpha Condé a démenti les informations, selon lesquelles il aurait quitté le pays pour aller se faire soigner en Turquie.

Dans un tweet mardi soir, le président Condé a indiqué qu’il était en forme et qu’il n’est pas hospitalisé hors du pays comme le faisaient croire certaines informations. « Contrairement à ce qu’affirment des rumeurs montées de toute pièce par certains, qui voudraient me voir gravement malade et évacué en Turquie, je me porte BIEN. Prêt à relever les défis auxquels la Guinée fait face dans sa route vers le développement », a indiqué Condé.

A lire aussi: Guinée: Alpha Condé évacué d’urgence à l’étranger?

Le président a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle dès le premier tour par la commission électorale. Une victoire contestée par le principal adversaire Cellou Dalein Diallo qui appelle à des manifestations pacifiques pour dire non à un troisième mandat du président.