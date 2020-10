Guillaume Soro: “Je suis un homme soulagé et heureux “

L’ancien président de l’assemblée nationale ivoirienne, Guilaume Soro, s’est dit heureux et soulagé de la mobilisation de l’opposition, samedi 10 octobre 2020.

Suite à l’appel à mobilisation nationale lancé par l’opposition ivoirienne, plusieurs personnes se sont rassemblées samedi au Stade Félix Houphouët Boigny, pour dire “NON” à un éventuel troisième mandat du président sortant, Alassane Ouattara. Ce fut aussi l’heure de fixer de nouvelles directives à adopter face au “coup de force constitutionnel” de Ouattara.

Des leaders de l’opposition, on retient “la mise en place d’une stratégie d’union” pour contrer la candidature de Ouattara. Il faut dire que l’opposition est ravie de ses partisans qui ont répondu massivement à son appel. “Je suis un homme soulagé et heureux en constatant l’exceptionnelle mobilisation de l’opposition ivoirienne!”, se réjouit Guillaume Soro, un cadre de l’opposition et candidat recalé par le conseil constitutionnel pour le compte de la présidentielle 2020.

“Et ce malgré les agressions à l’arme blanche des partisans d’Alassane Ouattara. Cela ne restera pas impuni”, prévient Soro Guillaume Kigbafori, après le meeting contre le 3e mandat du président Alassane OUATTARA, le samedi 10 octobre à Abidjan. Notons que la communauté internationale appelle les leaders politiques de la Côte d’Ivoire à une élection transparente et pacifique.