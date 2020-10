Golfe de Guinée: le Bénin se joint au Nigéria, à la France, … dans un exercice maritime conjoint

Les marines Nigériane et Béninoise ont lancé, avec une quinzaine d’autres pays, un exercice maritime multinational conjoint dans le cadre de la sécurisation et la défense des côtes, rapporte The Guardian.

Les États-Unis, la France, l’Italie, le Brésil et les pays du Golfe de Guinée, dont l’Angola, le Bénin, le Cameroun, le Nigéria et la République démocratique du Congo, font partie des Etats participant à l’exercice militaire maritime. Il y a également d’autres pays comme la Guinée équatoriale, le Gabon, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Libéria, la République du Congo et Sao Tomé-et-Principe, dont la marine participe à l’opération d’envergure.

Selon les informations, le Nigéria a déployé la grosse artillerie avec six navires de guerre et 65 canonnières mis à flot dans le cadre de l’exercice. Selon Perry Onwuzulike, le commandant de la flotte, Eastern Naval Command, marine nigériane, l’exercice dénomé « Exercice Grand Africa Nemo 2020 », durera quatre jours. Onwuzulike a déclaré que l’exercice visait à développer la capacité des différentes marines pour les opérations de sécurité maritime dans les pays du golfe de Guinée.

«L’exercice Grand Africa Nemo 2020 est un rituel annuel organisé par le gouvernement français en collaboration avec les États-Unis et l’Union européenne, entre autres. L’objectif de l’exercice est le renforcement des capacités pour les opérations d’interdiction maritime et les opérations de sécurité dans la région. Cet exercice est un exercice continu visant à sécuriser les eaux territoriales du pays et le golfe de Guinée», a-t-il déclaré. «L’idée est de développer les capacités et la formation dans le golfe de Guinée conformément aux protocoles du Code de conduite de Yaoundé», a-t-il ajouté.