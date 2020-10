Ghana – Présidentielle 2020: fin du dépôt des dossiers de candidature

Au Ghana, le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 07 décembre 2020, a pris fin ce vendredi 09 octobre 2020. Au total, 15 personnes ont fait acte de candidature.

La Commission Electorale (CE) du Ghana a mis un terme vendredi à la réception des dossiers de candidature pour le compte des prochaines élections générales. Au total, 15 candidatures sont retenues, dont 12 des partis politiques et trois candidats indépendants.

Parmi les personnes ayant fait acte de candidature, figurent le président sortant, Nana Akufo-Addo du parti NPP (au pouvoir), et son principal adversaire, l’ancien Président, John Mahama du NDC. On note aussi la candidature de trois femmes pour le compte de la présidentielle du 07 décembre 2020. Il s’agit de Brigitte Dzogbenuku du PPP, Nana Konadu Agyeman Rawlings du NDP et Akua Donkor du GFP.